Horor, Turis Amerika Terjatuh saat Menuruni Tangga Pantai Atuh, Tim SAR Bergerak

Selasa, 28 Oktober 2025 – 20:54 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan asing asal Amerika Serikat, Annette Watson, 58, yang terjatuh saat menuruni tangga di Pantai Atuh, Desa Pejukuta, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, Selasa (28/10). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan asing asal Amerika Serikat yang terjatuh saat menuruni tangga di Pantai Atuh, Desa Pejukuta, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, Selasa (28/10).

Korban Annette Watson, 58, mengalami cedera pada lengan kiri, dicurigai terjadi fraktur setelah terjatuh dari tangga Pantai Atuh pukul 14.10 WITA.

Korban sebenarnya sempat ditangani dokter dari Klinik Nusa Medika.

Namun, dikarenakan akses menuju atas tebing medannya cukup sulit, diperlukan bantuan tim SAR untuk membawa korban dengan tandu.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi pada pukul 16.20 WITA dari Kadek Parwati.

“Korban merasa kesakitan, nyeri pada bagian lengan kiri gegara terjatuh,” ujar Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara, Selasa (28/10).

Korban sebenarnya tetap berusaha melanjutkan perjalanan dengan turun ke Pantai Atuh, tetapi sesampai di bawah, ia tak bisa berdiri.

Setelah menerima laporan, diberangkatkan enam personel unit Siaga SAR Nusa Penida, ke Pantai Atuh. Desa Pejukuta.

Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan asing asal Amerika Serikat yang terjatuh saat menuruni tangga di Pantai Atuh, Desa Pejukuta, Nusa Penida, Bali
