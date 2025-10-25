JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Oknum Polisi Polda Bali Jadi Tersangka TPPO di KM Awindo 2A, Ini Perannya

Oknum Polisi Polda Bali Jadi Tersangka TPPO di KM Awindo 2A, Ini Perannya

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 18:23 WIB
Oknum Polisi Polda Bali Jadi Tersangka TPPO di KM Awindo 2A, Ini Perannya - JPNN.com Bali
Proses penyerahan 21 korban TPPO KM Awindo 2A dari Polda Bali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (2/9) lalu. Polda Bali menetapkan enam orang tersangka TPPO, salah satunya oknum anggota Polda Bali. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali akhirnya membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di KM Awindo 2A.

Kasus tersebut terbongkar saat KM Awindo 2A tengah berada di perairan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, pada 15 Agustus 2025 lalu.

Oknum polisi itu diketahui berinisial IPS.

Baca Juga:

“Iya, kami amankan (oknum polisi) IPS,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Menurut Kombes Ariasandy, IPS diketahui ikut mencari orang, merekrut hingga aktif berkoordinasi dengan agen-agen perekrut.

IPS disebut-sebut bertugas di salah satu sub Direktorat Polda Bali.

Baca Juga:

“IPS saat ini telah ditangani Bidang Propam Polda Bali untuk penyelidikan lebih lanjut,” katanya.

Polda Bali sendiri telah menetapkan lima orang tersangka lainnya dalam kasus TPPO di Pelabuhan Benoa, Denpasar tersebut.

Polda Bali akhirnya membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di KM Awindo 2A yang melibatkan oknum polisi berinisial IPS
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polisi oknum polisi TPPO KM Awindo 2A Denpasar pelabuhan benoa Bali tersangka polda bali Tersangka TPPO

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali

    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam

  3. Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU