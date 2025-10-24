JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Update Kematian Mahasiswa Unud Timothy! Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas

Update Kematian Mahasiswa Unud Timothy! Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas

Jumat, 24 Oktober 2025 – 16:24 WIB
Update Kematian Mahasiswa Unud Timothy! Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas - JPNN.com Bali
Menteri HAM Natalius Pigai didampingi Rektor Universitas Udayana Prof I Ketut Sudarsana memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus kematian mahasiswa Timothy Anugerah Saputra di Kampus Sudirman, Denpasar, Bali, Jumat (24/10). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali turun tangan dalam kasus kematian mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Udayana Timothy Anugerah Saputra alias TAS, 22.

Menteri HAM Natalius Pigai langsung menemui Rektor Universitas Udayana Prof I Ketut Sudarsana di Kampus Sudirman, Denpasar, Bali, Jumat (24/10).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Natalius Pigai minta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian Timothy Anugerah Saputra.

Baca Juga:

"Saya meminta aparat kepolisian harus benar-benar menyelesaikan, baik itu dengan penyelidikan konvensional maupun juga penyelidikan secara saintifik.

Tujuannya untuk memastikan apakah ada hubungan antara peristiwa kematian dan bullying itu ada. Kalau tidak ada, terus apa yang menyebabkan kematian," kata Menteri Natalius Pigai dilansir dari Antara.

Menteri Natalius Pigai mengungkap ada dua hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:

Pertama, terkait kasus kematian Timothy.

Kedua, terkait tindakan nirempati setelah Timothy meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana.

Menteri HAM Natalius Pigai minta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian mahasiswa Unud Timothy Anugerah Saputra
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mahasiswa unud Timothy Anugerah Saputra polisi mahasiswa unud Menteri HAM Natalius Pigai perundungan Mahasiswa FISIP Unud Fisip Unud

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

  2. Bali United tak Gentar Menghadapi Persita, Puji Kualitas Anak Asuh Carlos Pena - JPNN.com Bali

    Bali United tak Gentar Menghadapi Persita, Puji Kualitas Anak Asuh Carlos Pena

  3. Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU