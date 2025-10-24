JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 06:27 WIB
Ngeri, Warga Tembalang Semarang Bunuh Diri Sambil Live TikTok di Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi aparat kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan olah TKP di lokasi bunuh seorang warga Semarang, Jawa Tengah berinisial TS alias Tom, di Denpasar, Bali, sambil live di TikTok, Rabu (22/10) petang. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus kematian tidak wajar dengan cara bunuh diri kembali terjadi di Denpasar, Bali.

Seorang pemuda asal Desa Jangli, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berinisial TS alias Tom, 33, nekat mengakhiri hidupnya sambil live di TikTok, Rabu (22/10) sore lalu pukul 17.00 WITA.

Karyawan Studio Tattoo Infinity Jalan Nakula, Kuta, ini nekat bunuh diri di kamar indekos di Jalan Teuku Umar Barat Gang Bucu Telu, Nomor 2, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar.

“Sebelum bunuh diri, korban minum arak sendirian di studio,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol Ketut Sukadi kepada awak media.

Berdasar keterangan saksi DS, korban datang ke Studio Tattoo Infinity, Rabu (22/10) siang pukul 14.00 WITA seorang diri.

Versi saksi, kedatangan korban cukup mencurigakan karena sebenarnya sudah izin libur untuk ganti sepeda motor.

“Pukul 15.30 WITA, korban pamit mau pulang dan bilang akan istirahat di kamar indekos,” kata Kompol I Ketut Sukadi.

Namun, pada pukul 17.00 WITA, saksi menerima kabar dari saksi J agar mengecek kamar indekos korban.

