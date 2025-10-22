Dua Pemotor Adu Banteng di Sidakarya Denpasar, Korban Tewas, Pelaku Kabur

JPNN.com

Rabu, 22 Oktober 2025 – 12:01 WIB
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah pemotor yang tewas tabrakan di Jalan Kerta Dalem No. 2, Sidakarya, Denpasar Selatan, Selasa (21/10/2025) malam pukul 22.45 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kerta Dalem No. 2, Sidakarya, Denpasar Selatan, Selasa (21/10/2025) malam pukul 22.45 WITA.

Insiden maut tersebut melibatkan pengendara motor Honda DK 5461 NI dengan sebuah sepeda motor Vespa yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kemudian pelaku kabur, melarikan diri.

Korban diketahui bernama I Made Adi Pramarta, 51, warga Klungkung, Bali.

Berdasar keterangan saksi, Dini Retnowati, 41, korban yang mengendarai sepeda motor Karisma datang dari arah utara tanpa menyalakan lampu.

Korban melaju cukup cepat.

Dari arah berlawanan, sepeda motor Vespa juga melaju dengan kecepatan tinggi.

Tepat di tempat kejadian perkara (TKP), terjadi tabrakan keras yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat.

Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh BPBD Kota Denpasar ke RSUP Prof Ngoerah.

