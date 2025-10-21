Kecil Indikasi Mahasiswa Unud Timothy Tewas Karena Terpeleset, Ini Temuan Polisi

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 07:15 WIB
Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan memberikan keterangan kepada wartawan terkait kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Polsek Denpasar Barat masih berusaha menyingkap misteri kematian mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Udayana (Unud) Timothy Anugrah Saputra alias TAS, 22.

Namun, berdasar penyelidikan awal, kecil kemungkinan korban Timothy tewas karena terpeleset dari lantai empat dan jatuh di halaman kampus FISIP Unud.

Menurut Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan, kondisi lantai empat tempat para saksi terakhir melihat korban masih hidup tidak memungkinkan adanya kejadian terpeleset.

"Kalau untuk jatuh terpeleset, tidak ya.

Karena kan di sana itu tempat duduk, kemudian ada pagar atau balkon.

Jadi, lebih memungkinkan korban itu naik, kemudian jatuh seperti itu.

Lebih ke unsur sengaja menjatuhkan diri seperti itu. Masalahnya, tidak ada saksi yang melihat seperti itu," kata Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan dilansir dari Antara.

Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal dunia pada Rabu (15/10) pagi setelah diduga melompat dari lantai empat gedung FISIP Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

