Polisi Bali Terkendala Akses Ponsel & Izin Keluarga, Kematian Timothy Masih Misteri

Selasa, 21 Oktober 2025 – 06:40 WIB
Ilustrasi polisi memasang police line di TKP kasus kematian mahasiswa FISIP Unud Timothy Anugrah Saputra. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat kepolisian akhirnya membongkar penyebab kematian mahasiswa FISIP Universitas Udayana (Unud) Timothy Anugrah Saputra, 22, yang diduga menjadi korban perundungan rekan-rekannya.

Berdasar temuan awal, kepolisian Bali tidak menemukan adanya dugaan perundungan sebagai penyebab kematian korban Timothy Anugrah Saputra.

Temuan tersebut setelah penyidik Polsek Denpasar Barat melakukan pemeriksaan terhadap saksi, baik dosen, mahasiswa maupun teman korban.

Menurut Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan, penyidik tidak menemukan adanya bukti perundungan saat korban masih hidup.

Para saksi yang diperiksa juga tidak mengetahui adanya perundungan yang dialami korban Timothy Anugrah Saputra.

“Para saksi yang kami periksa menyampaikan tidak ada dan tidak mengetahui adanya perundungan yang dialami korban,” ujar Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan dilansir dari Antara.

Meski demikian, penyidik Polsek Denpasar Barat masih berupaya mencari petunjuk lain terkait bukti perundungan dengan mengecek telepon seluler (ponsel) milik korban.

Kompol Laksmi mengatakan penyidik masih meminta izin keluarga untuk melihat atau membuka ponsel milik korban.

Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi mengatakan penyidik masih meminta izin keluarga untuk melihat atau membuka ponsel milik korban, tetapi terkendala izin
