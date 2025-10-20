JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Dokter Koas Pelaku Perundungan Terancam Sanksi, Bukan Karyawan RSUP Prof Ngoerah

Dokter Koas Pelaku Perundungan Terancam Sanksi, Bukan Karyawan RSUP Prof Ngoerah

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:53 WIB
Dokter Koas Pelaku Perundungan Terancam Sanksi, Bukan Karyawan RSUP Prof Ngoerah - JPNN.com Bali
Plt. Direktur Utama RS Ngoerah dr. I Wayan Sudana. ANTARA/HO-Humas RSUP Prof Ngoerah Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Plt. Direktur Utama RSUP Ngoerah dr. I Wayan Sudana mengatakan akan mengambil tegas terhadap dua dokter peserta didik (Co assistant/koas) yang diduga ikut melakukan perundungan terhadap kematian mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Udayana Timothy Anugerah Saputra alias TAS, 22.

Pernyataan tersebut dilontarkan dr. I Wayan Sudana setelah mengembalikan dokter koas tersebut ke kampusnya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

"Jika nantinya terbukti yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran etika dan atau perundungan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dr. I Wayan Sudana.

Baca Juga:

Dokter I Wayan Sudana juga menegaskan dokter koas tersebut bukan karyawan RSUP Prof Ngoerah Denpasar melainkan hanya peserta didik yang sedang belajar di rumah sakit terbesar di kawasan Indonesia Timur itu.

Dokter koas itu dinilai nirempati terhadap korban Timothy Anugerah Saputra setelah mengunggah komentar tak pantas.

"Kami tegaskan mereka adalah peserta didik yang sedang belajar di RS Ngoerah, bukan sebagai karyawan RS Ngoerah.

Baca Juga:

Jadi, mereka tidak bisa disebut mewakili RS Ngoerah," ujar dr. I Wayan Sudana dilansir dari Antara.

Dokter I Wayan Sudana menegaskan RSUP Ngoerah Denpasar berkomitmen menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, beretika, dan saling menghargai.

Dokter I Wayan Sudana juga menegaskan dokter koas tersebut bukan karyawan RSUP Prof Ngoerah Denpasar melainkan hanya peserta didik
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   RSUP Prof Ngoerah Dokter Koas FK Unud mahasiswa Fisip Unud Mahasiswa FISIP Unud Timothy Anugerah Saputra perundungan bunuh diri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif

  2. Bali United Susah Payah Bungkam Persijap 2 – 1, Cek Klasemen Super League - JPNN.com Bali

    Bali United Susah Payah Bungkam Persijap 2 – 1, Cek Klasemen Super League

  3. Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali

    Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU