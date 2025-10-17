Pelajar SMP Tulis Surat Sebelum Mengakhiri Hidup, Kirim Pesan Khusus ke Ayah

JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 12:42 WIB
Ilustrasi aparat kepolisian dari Polsek Denpasar Timur melakukan olah TKP di lokasi bunuh diri pelajar SMP berinisial KST di Denpasar, kemarin (16/10). Foto: Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus ulah pati alias bunuh diri kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Seorang pelajar SMP berinisial KST, nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon jeruk halaman rumah kontrakan keluarga di Banjar Abasan, Kelurahan Dangin Puri, Denpasar.

Pelajar berusia 15 tahun itu diketahui tak bernyawa, Kamis (16/10) kemarin pukul 11.00 WITA.

Kematian korban terungkap pertama kali oleh saksi NMS yang baru pulang berjualan.

Saksi yang tengah melintas melihat korban dalam posisi tergantung di halaman belakang rumah.

Spontan saksi berteriak minta tolong warga setempat.

Kejadian ini juga langsung dilaporkan ke Polsek Denpasar Timur.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

