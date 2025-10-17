JPNN.com

Karyawan Bar di Nusa Penida Lenyap saat Spearfishing, Diduga Ditelan Palung Misterius

Jumat, 17 Oktober 2025 – 06:28 WIB
Karyawan Bar di Nusa Penida Lenyap saat Spearfishing, Diduga Ditelan Palung Misterius - JPNN.com Bali
Tim SAR melakukan pencarian karyawan bar di Nusa Penida, Rizki Ardiansyah yang dilaporkan hilang saat spearfishing, Selasa (14/10) sore lalu. Namun, upaya pencarian sampai hari ini belum membuahkan hasil. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Upaya tim SAR mencari pekerja mekanik di salah satu bar di Nusa Penida, Klungkung, Bali, Rizki Ardinsyah yang dilaporkan hilang saat melakukan spearfishing di perairan Pantai Kutampi, Senin (13/10) sore lalu belum membuahkan hasil.

Tim SAR menduga warga Labuan Kenangan, Kecamatan Tambora, Nusa Tenggara Barat, itu masuk ke palung yang dalam dan menyulitkan tim evakuasi melakukan pencarian.

“Kami belum bisa pastikan (keberadaan korban), kemungkinan di palung itu bisa, karena kami juga tidak tahu persis dia itu hilang dimana,” kata Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida Cakra Negara dilansir dari Antara.

Menurut Cakra Negara, tim rescue yang dikerahkan sehari setelah korban dilaporkan hilang dilengkapi peralatan diving untuk menyelam melakukan pencarian, karena kemungkinan korban terbawa arus laut.

Namun, dua hari pencarian korban tak kunjung ditemukan.

“Untuk yang di Perairan Kutampi sampai hari ini, jam 6 sore, kami masih melakukan pencarian.

Namun, untuk penyelaman kami sudah tidak melakukan itu, karena di hari pertama dan hari kedua kami sudah optimalkan,” ujar Cakra Negara.

Dugaan tim rescue, korban sudah jauh bergeser karena arus di bawah laut kuat, belum lagi jarak pantai dengan palung hanya 50 meter.

