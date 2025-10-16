SADIS! Buruh Proyek di Pecatu Tega Tusuk Teman Lalu Kabur, Pemicunya Sepele

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 20:03 WIB
Ilustrasi aksi penusukan yang dilakukan pelaku kepada korban di bedeng proyek vila di Pecatu, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Insiden perkelahian antara buruh proyek pecah di Pecatu, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Dua orang buruh proyek terlibat perkelahian di bedeng, Selasa (14/10) malam.

Perkelahian ini menyebabkan seorang buruh berinisial G, 58, mengalami luka tusuk di bagian perut, sementara pelaku penusukan berinisial SAN langsung kabur seusai beraksi.

Kanitreskrim Polsek Kuta Selatan AKP I Made Sena kepada awak media membenarkan kejadian ini.

Menurutnya, tim opsnal Polsek Kuta Selatan masih mengejar pelaku yang melarikan diri seusai menusuk korban.

“Pelaku masih dalam pengejaran,” ujar AKP I Made Sena.

Informasi yang beredar, perkelahian antara korban dan pelaku sebenarnya dipicu masalah sepele.

Pelaku tak terima ditegur korban agar tidak kencing sembarangan.

