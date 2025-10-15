Horor! Bule Prancis Tewas Ditelan Ombak Mengerikan Pantai Kelingking Bali

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 22:07 WIB
Tim SAR gabungan bersiap membawa jenazah wisatawan asal Prancis Alena Andreeva Oparina, 32, yang tewas tenggelam setelah disapu ombak Pantai Kelingking, Nusa Penida, Rabu (15/10). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Pantai Kelingking Nusa Penida, Klungkung, Bali, kembali makan korban.

Seorang wisatawan perempuan asal Prancis, Alena Andreeva Oparina, 32, tewas tenggelam setelah disapu ombak Pantai Kelingking, Nusa Penida, Rabu (15/10).

Sebelum hilang disapu ombak, korban diketahui berenang di pinggir pantai pada pukul 13.00 WITA.

Namun, baru saja masuk perairan setempat, korban justru terseret arus dan hilang ditelan ombak besar.

Beberapa orang yang berada di lokasi kejadian dilaporkan berupaya menyelamatkan korban, tetapi Alena Andreeva Oparina tak tertolong.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi korban hilang sekitar pukul 13.40 WITA.

"Laporan yang kami terima dari bapak Ketut Suantara, selaku Babinsa Desa Bunga Mekar, Nusa Penida,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, Rabu (15/10).

Informasi yang masuk ke Basarnas Bali, korban yang terseret arus ditemukan dalam keadaan meninggal di pinggir Pantai Kelingking setelah disapu ombak.

