Mahasiswa Fisip Unud Tewas Terjatuh dari Gedung Bertingkat, OMG!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kejadian tragis dialami mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Udayana (Unud).

Korban yang diketahui berinisial TAS dilaporkan tewas terjatuh dari gedung bertingkat tempatnya menimba ilmu.

Insiden menyedihkan itu dilaporkan berlangsung Rabu (15/10) pagi pukul 09.00 WITA saat aktivitas kampus di Jalan PB Sudirman, Denpasar itu lagi padat-padatnya.

Korban diduga terjatuh dari lantai dua dan tubuhnya terhempas di halaman kampus.

Kejadian itu spontan mengundang kepanikan.

Teman korban dan para dosen yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) segera memberikan pertolongan.

Korban langsung dilarikan ke IGD RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, yang lokasinya tak jauh dari TKP.

Namun, setiba di RSUP Prof Ngoerah, korban dinyatakan meninggal dunia.