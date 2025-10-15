Heboh Tumpukan Kembang Api Zonk Ditemukan di Gudang, Gegana Turun Tangan

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:35 WIB
Warga menunjukkan tumpukan kembang api rusak yang dibuang tidak pada tempatnya di areal gudang di Jalan Sari Dana II, Ubung Kaja, Denpasar, Rabu (15/10). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Sari Dana II, Ubung Kaja, Denpasar, Rabu (15/10) heboh.

Kehebohan dipicu penemuan kembang api rusak yang dibuang tidak pada tempatnya di areal gudang di tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi yang menerima laporan segera bergerak.

Tim dari Intelkam Polda Bali bersama Sat Intelkam Polresta Denpasar segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta memastikan penanganan terhadap kembang api yang ditemukan dalam kondisi rusak tersebut.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kembang api yang dibuang merupakan sisa stok yang telah rusak akibat banjir sebelumnya.

Untuk menghindari potensi bahaya, tim kemudian berkoordinasi dengan Unit Gegana Satbrimobda Bali guna melaksanakan proses pemusnahan sesuai prosedur keamanan bahan peledak.

Kapolresta Denpasar Kombes Muhammad Iqbal Simatupang ikut turun melakukan pengecekan ke lokasi gudang dan memastikan proses evakuasi berjalan hingga tuntas pada hari ini.

Tim Gegana Satbrimobda Bali yang dipimpin oleh Ipda Made Karma langsung melakukan langkah-langkah pengamanan lingkungan sekitar gudang.

