Polsek Kuta Tangkap Pembunuh Mak-mak Banyuwangi di Manado, Motif Simpang Siur

bali.jpnn.com, KUTA - Kasus pembunuhan seorang mak-mak berinisial ES, 41, asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang ditemukan tewas dengan leher bekas gorokan benda tajam di sebuah tempat indekos di Jalan Patimura, Legian, Kuta, Badung, Senin (13/10) sore lalu akhirnya terbongkar.

Tim Opsnal Polsek Kuta dikabarkan berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan berinisial KM alias AL di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Suami siri korban itu ditangkap Selasa (14/10) kemarin tanpa perlawanan berarti.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ponsel korban.

Kabarnya pelaku langsung diterbangkan ke Bali untuk proses hukum lebih lanjut.

Meski telah tertangkap, polisi belum mengetahui motif pembunuhan mak-mak paruh baya itu.

Penyidik masih membutuhkan waktu untuk mendalami keterangan pelaku dan menelusuri barang bukti lain untuk mengungkap kasus ini.

Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra kepada awak media membenarkan penangkapan pelaku berinisial KM alias AL.