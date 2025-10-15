JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ini Tombak dan Pedang yang Dipakai Pelaku Tragedi Songan Berdarah, Ngeri

Ini Tombak dan Pedang yang Dipakai Pelaku Tragedi Songan Berdarah, Ngeri

Rabu, 15 Oktober 2025 – 16:54 WIB
Ini Tombak dan Pedang yang Dipakai Pelaku Tragedi Songan Berdarah, Ngeri - JPNN.com Bali
Wakapolres Bangli Kompol Willa Jully Nendissa menunjukkan sajam tombak milik tersangka saat menghabisi korban dalam tragedi Songan berdarah di Mapolres Bangli, Rabu (15/10) siang. Foto: Instagram @humaspolresbangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Tragedi Songan berdarah benar-benar sangat mengerikan.

Dua keluarga di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Minggu (12/10) pagi saling tebas dan tusuk dengan senjata tajam gegara konflik lahan parkir jeep wisata.

Perkelahian maut ini menyebabkan I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, tewas mengenaskan di tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

Ketiga korban masih bersaudara alias kakak adik.

Tim Opsnal Polsek Kintamani dan Polres Bangli langsung bergerak seusai kejadian ini.

Baca Juga:

Tiga pelaku langsung diamankan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni I Ketut Arta, 26; Jero Wage, 40 dan I Nyoman Bersi, 32.

Sama seperti korban, ketiga pelaku adalah pasangan kakak adik.

Gambaran tragedi Songan berdarah sangat mengerikan terlihat dari senjata tajam yang ditunjukkan penyidik Polres Bangli saat sesi konferensi pers, Rabu (15/10)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Songan Tragedi Songan Berdarah Songan Berdarah sajam Tombak pedang penganiayaan tewas polres bangli kintamani

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU