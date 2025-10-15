Ini Tombak dan Pedang yang Dipakai Pelaku Tragedi Songan Berdarah, Ngeri

bali.jpnn.com, BANGLI - Tragedi Songan berdarah benar-benar sangat mengerikan.

Dua keluarga di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Minggu (12/10) pagi saling tebas dan tusuk dengan senjata tajam gegara konflik lahan parkir jeep wisata.

Perkelahian maut ini menyebabkan I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, tewas mengenaskan di tempat kejadian perkara (TKP).

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

Ketiga korban masih bersaudara alias kakak adik.

Tim Opsnal Polsek Kintamani dan Polres Bangli langsung bergerak seusai kejadian ini.

Tiga pelaku langsung diamankan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni I Ketut Arta, 26; Jero Wage, 40 dan I Nyoman Bersi, 32.

Sama seperti korban, ketiga pelaku adalah pasangan kakak adik.