JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Perempuan Banyuwangi Tewas Digorok di Kuta Bali, Diduga Korban Pembunuhan?

Perempuan Banyuwangi Tewas Digorok di Kuta Bali, Diduga Korban Pembunuhan?

Selasa, 14 Oktober 2025 – 21:09 WIB
Perempuan Banyuwangi Tewas Digorok di Kuta Bali, Diduga Korban Pembunuhan? - JPNN.com Bali
Ilustrasi dugaan kasus pembunuhan yang menimpa korban berinisial ES asal Banyuwangi, Jawa Timur, di kamar indekosnya di Legian, Kuta, Badung, Bali. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Darah kembali berceceran di Bali dalam tiga hari terakhir.

Terbaru, seorang perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur berinisial ES ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kamar indekosnya di Jalan Patimura, Legian, Kuta, Badung, Bali, Senin (13/10) sore.

Korban berusia 41 tahun itu ditemukan saksi pukul 17.39 WITA dalam kondisi mengalami luka gorok di bagian leher.

Baca Juga:

Darah ditemukan berceceran di tempat kejadian perkara (TKP).

Penemuan jenazah korban bermula dari bau busuk yang keluar dari kamar indekos korban.

Saksi kemudian mendatangi kamar korban dan memanggil perempuan paruh baya itu, tetapi tak ada respons.

Baca Juga:

Saksi lalu berinisiatif membuka kamar korban dan menemukan ES dalam kondisi mengenaskan, dari lehernya terlihat luka bekas gorokan senjata tajam.

Polisi dari Polsek Kuta dan Polresta Denpasar yang menerima informasi segera menuju TKP.

Seorang perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur berinisial ES ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kamar indekosnya di Jalan Patimura, Legian, Kuta, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   perempuan Banyuwangi Perempuan Banyuwangi Bali kuta tewas luka gorok pembunuhan korban pembunuhan polsek kuta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

  2. Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh - JPNN.com Bali

    Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU