Perempuan Banyuwangi Tewas Digorok di Kuta Bali, Diduga Korban Pembunuhan?

bali.jpnn.com, KUTA - Darah kembali berceceran di Bali dalam tiga hari terakhir.

Terbaru, seorang perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur berinisial ES ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kamar indekosnya di Jalan Patimura, Legian, Kuta, Badung, Bali, Senin (13/10) sore.

Korban berusia 41 tahun itu ditemukan saksi pukul 17.39 WITA dalam kondisi mengalami luka gorok di bagian leher.

Darah ditemukan berceceran di tempat kejadian perkara (TKP).

Penemuan jenazah korban bermula dari bau busuk yang keluar dari kamar indekos korban.

Saksi kemudian mendatangi kamar korban dan memanggil perempuan paruh baya itu, tetapi tak ada respons.

Saksi lalu berinisiatif membuka kamar korban dan menemukan ES dalam kondisi mengenaskan, dari lehernya terlihat luka bekas gorokan senjata tajam.

Polisi dari Polsek Kuta dan Polresta Denpasar yang menerima informasi segera menuju TKP.