Karyawan Bar di Nusa Penida Bali Hilang saat Spearfishing, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Seorang pekerja mekanik di salah satu bar di Nusa Penida, Klungkung, Bali, dilaporkan hilang saat melakukan spearfishing di Perairan Kutampi.

Korban bernama Rizki Ardiansyah sebelum hilang melakukan aktivitas memancing ikan di Pantai Kutampi dengan senjata tombak, sejak Senin (13/10) sore kemarin pukul 17.00 WITA.

“Korban tercatat sebagai warga Labuan Kenangan, Kecamatan Tambora, Nusa Tenggara Barat,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Selasa (14/10).

Salah seorang saksi menuturkan, korban turun ke laut mencari ikan sendirian dengan perlengkapan yang minim kemarin sore.

Korban Rizki Ardiansyah hanya menggunakan tabung oksigen, tembakan ikan, pemberat dan celana tanpa baju.

Rekan korban mulai curiga karena, Rizki Ardiansyah tak muncul ke permukaan, padahal sudah kurang lebih 15 menit menyelam.

Meski hilang sejak kemarin, kejadian ini baru dilaporkan teman korban pada Selasa (14/10) pukul 10.30 WITA.

Merespon laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menggerakkan Rigid Inflatable Boat (RIB) dengan lima orang personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida.