Terungkap Awal Mula Tragedi Songan Berdarah, Berawal Saling Tantang di Medsos

bali.jpnn.com, BANGLI - Insiden berdarah di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Minggu (12/10) pagi mulai terang benderang.

Perkelahian maut antara kedua keluarga di Desa Songan ini menyebabkan I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, tewas mengenaskan.

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

Polisi telah mengamankan tiga pelaku dalam insiden ini, yakni MKA, JW dan MB.

Ketiga pelaku diamankan berikut barang bukti senjata yang dipakai untuk menganiaya korban hingga tewas.

Berdasar penelusuran, kejadian mengerikan itu berawal dari unggahan akun FB Zerro Semedhi milik Jero Sumadi yang dikirim via messenger Facebook ke akun I Ketut Arta.

Inti unggahannya terkait penyetopan jeep wisata.

Ujungnya Jero Sumadi menantang I Ketut Arta.