JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Warga Magetan Gagal Bunuh Diri Setelah Menghabisi Istri, Ini yang Terjadi

Warga Magetan Gagal Bunuh Diri Setelah Menghabisi Istri, Ini yang Terjadi

Senin, 13 Oktober 2025 – 12:36 WIB
Warga Magetan Gagal Bunuh Diri Setelah Menghabisi Istri, Ini yang Terjadi - JPNN.com Bali
Sunardi, warga Magetan, Jawa Timur, ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah tega menghabisi istrinya sendiri, Evi Dwi Yulianawati, 50, Selasa (16/9/2025) dini hari pukul 02.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sunardi, warga Magetan, Jawa Timur, ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah tega menghabisi istrinya sendiri, Evi Dwi Yulianawati, 50, Selasa (16/9/2025) dini hari pukul 02.00 WITA.

Pria 48 tahun itu ditangkap, Rabu (17/9) pagi setelah membekap wajah korban Evi Dwi menggunakan bantal.

Tersangka lalu berusaha bunuh diri, tetapi upayanya itu gagal dan kini Sunardi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Baca Juga:

“Niat awal tersangka Sunardi sebenarnya ingin bunuh diri, tetapi saat itu dia berpikir kalau dirinya mati siapa yang akan mengurus istrinya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Senin (13/10).

Tak lama kemudian terlintas niat tersangka menghabisi istrinya terlebih dahulu.

Dengan memakai bantal, warga Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, itu beraksi membekap wajah Evi Dwi dan membuatnya lemas tak berdaya.

Baca Juga:

Menyadari istrinya telah meninggal dunia, tersangka Sunardi segera meminum dua gelar campuran cairan Byclin, Wipol dan Sprite.

Tersangka juga menyayat pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan pisau dapur hingga berdarah – darah.

Sunardi, warga Magetan, Jawa Timur, ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah tega menghabisi istrinya sendiri, Evi Dwi Yulianawati, 50
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Magetan Warga Magetan suami bunuh istri bunuh diri Denpasar Bali pembunuhan stroke polresta denpasar polsek denpasar barat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam - JPNN.com Bali

    Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam

  2. Persijap Siap Meladeni Bali United, Mario Lemos Sentil Najeeb Yakubu - JPNN.com Bali

    Persijap Siap Meladeni Bali United, Mario Lemos Sentil Najeeb Yakubu

  3. Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU