JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal OMG! Warga Magetan Bunuh Istri Sendiri di Denpasar, Motifnya tak Masuk Akal

OMG! Warga Magetan Bunuh Istri Sendiri di Denpasar, Motifnya tak Masuk Akal

Senin, 13 Oktober 2025 – 11:52 WIB
OMG! Warga Magetan Bunuh Istri Sendiri di Denpasar, Motifnya tak Masuk Akal - JPNN.com Bali
Ilustrasi seorang suami asal Magetan, Jawa Timur, tega membunuh sang istri di tempat indekos di Denpasar, Bali. Pelaku telah diamankan polisi. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus pembunuhan kembali terjadi di Bali.

Sunardi, warga Magetan, Jawa Timur, ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah tega menghabisi istrinya sendiri, Evi Dwi Yulianawati, 50, Selasa (16/9/2025) dini hari pukul 02.00 WITA.

Pria 48 tahun itu tega membunuh istrinya dengan cara membekap istrinya menggunakan bantal yang berada di tempat tidurnya.

Baca Juga:

Kejadian memilukan itu berlangsung di sebuah tempat indekos di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan III Nomor 3, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar.

“Motifnya karena tersangka mengaku capek mengurus istrinya yang sudah lama sakit stroke,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Senin (13/10).

Kepada penyidik, tersangka Sunardi mengaku awalnya berniat bunuh diri karena sudah tidak tahan mengurus sang istri.

Baca Juga:

Namun, niat mengakhiri hidup itu urung dilakukan. Sunardi justru berpikir untuk menghabisi istrinya.

Setelah istrinya meninggal, Sunardi kemudian akan bunuh diri.

Sunardi, warga Magetan, Jawa Timur, ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah tega menghabisi istrinya sendiri, Evi Dwi Yulianawati, 50
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pembunuhan Magetan Warga Magetan Jatim Bali suami bunuh istri Denpasar stroke polresta denpasar polsek denpasar barat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam - JPNN.com Bali

    Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam

  2. Persijap Siap Meladeni Bali United, Mario Lemos Sentil Najeeb Yakubu - JPNN.com Bali

    Persijap Siap Meladeni Bali United, Mario Lemos Sentil Najeeb Yakubu

  3. Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU