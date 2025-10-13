OMG! Warga Magetan Bunuh Istri Sendiri di Denpasar, Motifnya tak Masuk Akal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus pembunuhan kembali terjadi di Bali.

Sunardi, warga Magetan, Jawa Timur, ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah tega menghabisi istrinya sendiri, Evi Dwi Yulianawati, 50, Selasa (16/9/2025) dini hari pukul 02.00 WITA.

Pria 48 tahun itu tega membunuh istrinya dengan cara membekap istrinya menggunakan bantal yang berada di tempat tidurnya.

Kejadian memilukan itu berlangsung di sebuah tempat indekos di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan III Nomor 3, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar.

“Motifnya karena tersangka mengaku capek mengurus istrinya yang sudah lama sakit stroke,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Senin (13/10).

Kepada penyidik, tersangka Sunardi mengaku awalnya berniat bunuh diri karena sudah tidak tahan mengurus sang istri.

Namun, niat mengakhiri hidup itu urung dilakukan. Sunardi justru berpikir untuk menghabisi istrinya.

Setelah istrinya meninggal, Sunardi kemudian akan bunuh diri.