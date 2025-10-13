JPNN.com

Senin, 13 Oktober 2025 – 06:43 WIB
Polres Bangli Tangkap 3 Pelaku Duel Maut di Songan Kintamani, Ini Identitasnya - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian dari Polsek Kintamani dan Polres Bangli turun ke lokasi perkelahian maut di Banjar Tabu, Desa Songan, Kintamani, yang menyebabkan dua orang tewas dan satu luka parah, Minggu (12/10) pagi. Polisi mengamankan pelaku dan barang bukti. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BANGLI - Unit Reskrim Polsek Kintamani dan Polres Bangli bergerak cepat setelah setelah terjadi tragedi duel maut dua keluarga di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Minggu (12/10) pagi.

Tiga pelaku langsung diamankan, yakni MK, JW dan MB.

Ketiga pelaku diamankan berikut barang bukti senjata yang dipakai untuk menganiaya korban hingga tewas.

Perkelahian maut antara kedua keluarga di Desa Songan ini menyebabkan I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, tewas mengenaskan.

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

“Anggota langsung menuju tempat kejadian dan mengamankan para pelaku.

Anggota juga mengumpulkan keterangan saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian dan barang bukti,” kata Kapolres Bangli AKBP James IS Rajagukguk kepada awak media.

Kapolres Bangli menambahkan pihaknya langsung bergerak cepat melakukan langkah pencegahan agar bentrok antarkeluarga ini tidak meluas dan mengganggu kondisi wilayah setempat.

Tiga pelaku tragedi Songan langsung diamankan, yakni MK, JW dan MB. Ketiganya diamankan berikut senjata tajam dan barang bukti lainnya.
