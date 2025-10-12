Begini Kondisi Korban Tragedi Songan Berdarah di RSUD Bangli, Usus Terburai

bali.jpnn.com, BANGLI - Unit Reskrim Polsek Kintamani dan Polres Bangli masih memeriksa sejumlah saksi dan mencari alat bukti baru kasus perkelahian yang menyebabkan dua orang warga Banjar Tabu, Desa Songan, Kintamani, tewas, Minggu (12/10) pagi.

Perkelahian maut antara kedua keluarga di Desa Songan ini menyebabkan I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, tewas mengenaskan.

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

“Pukul 09.20 WITA, kami menerima dua orang pasien, warga Banjar Tabu, Desa Songan.

Keduanya datang dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Humas RSUD Bangli Sang Kompyang Ari Wijaya kepada awak media, Minggu (12/10).

Berdasar pemeriksaan tim medis, korban I Ketut Kartawa mengalami luka terbuka di bagian kepala depan dan luka parah di lengan bawah kanan.

Luka parah di bagian kepala diduga menjadi penyebab kematian korban.

Kondisi Jero Sumadi lebih mengenaskan.