Begini Kondisi Korban Tragedi Songan Berdarah di RSUD Bangli, Usus Terburai

Minggu, 12 Oktober 2025 – 17:51 WIB
Aparat kepolisian dari Polsek Kintamani dan Polres Bangli turun ke lokasi perkelahian maut di Banjar Tabu, Desa Songan, Kintamani, yang menyebabkan dua orang tewas dan satu luka parah, Minggu (12/10) pagi. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BANGLI - Unit Reskrim Polsek Kintamani dan Polres Bangli masih memeriksa sejumlah saksi dan mencari alat bukti baru kasus perkelahian yang menyebabkan dua orang warga Banjar Tabu, Desa Songan, Kintamani, tewas, Minggu (12/10) pagi.

Perkelahian maut antara kedua keluarga di Desa Songan ini menyebabkan I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, tewas mengenaskan.

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

“Pukul 09.20 WITA, kami menerima dua orang pasien, warga Banjar Tabu, Desa Songan.

Keduanya datang dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Humas RSUD Bangli Sang Kompyang Ari Wijaya kepada awak media, Minggu (12/10).

Berdasar pemeriksaan tim medis, korban I Ketut Kartawa mengalami luka terbuka di bagian kepala depan dan luka parah di lengan bawah kanan.

Luka parah di bagian kepala diduga menjadi penyebab kematian korban.

Kondisi Jero Sumadi lebih mengenaskan.

Dua orang warga Songan, Kintamani tewas mengenaskan, satu mengalami luka berat setelah terjadi keributan buntut sengketa lahan untuk perlintasan jeep wisata.
