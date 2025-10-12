Songan Kembali Berdarah, Dua Tewas, Satu Luka Berat, Begini Kronologisnya

bali.jpnn.com, BANGLI - Darah kembali berceceran di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Dua orang warga setempat tewas mengenaskan, satu mengalami luka berat setelah terjadi keributan buntut sengketa lahan untuk perlintasan jeep wisata.

Insiden yang menyebabkan kematian I Ketut Kartawa, 50, dan Jero Sumadi, 47, terjadi pada Minggu (12/10) pagi pukul 08.30 WITA.

Satu korban lagi atas nama I Wayan Ruslan, 53, mengalami luka berat dan saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Bangli.

Menurut informasi, kejadian bermula ketika seorang warga bernama MK Arta bertemu ketiga korban di depan balai banjar Tabu.

Saat itu korban I Ketut Kartawa dan Jero Sumadi menanyakan alasan MK Arta membuka area parkir jeep wisata di kawasan wisata Songan.

Korban blak-blakan menolak jeep wisata melintas di lahan pribadi tanpa izin.

Penolakan itu berbuntut cekcok mulut.