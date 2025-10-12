SAR Evakuasi 5 ABG Pendaki Gunung Batukaru, Terjebak Kelelahan Akut

JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 15:29 WIB
Tim SAR gabungan menemukan lima pendaki ABG yang mengalami kelelahaan saat turun gunung, Minggu (12/10) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Lima orang pendaki dilaporkan mengalami kelelahan saat turun dari Gunung Batukaru, Tabanan, pada Minggu (12/10) sekitar pukul 01.00 WITA.

Kelima anak baru gede (ABG) asal Tabanan yang nekat mendaki dan mengalami kelelahan saat turun gunung itu, yakni IB Komang Tirtha (16), IB Gede Agung (16), Putu Bayu Putra (16), Putu Gede Agus (19) dan Putu Wisma Yoga (16).

Menurut informasi yang diperoleh Koordinator Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Dwi Jumi Antara, awalnya sembilan orang pendaki mulai mendaki Gunung Batukaru, Sabtu (11/10) pukul 08.45 WITA.

Mereka melaksanakan pendakian melalui Pura Malen.

Setelah sampai puncak,rombongan mulai turun pukul 17.30 WITA dan membagi menjadi dua kelompok.

Empat orang turun terlebih dahulu dan disusul lima orang pendaki lainya.

Namun, di ketinggian 1725 Mdpl, lima orang pendaki kategori remaja ini mengalami kelelahan dan membutuhkan bantuan SAR.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, Minggu (12/1-) dini hari pukul 03.20 WITA, kami bersama - sama dengan tim SAR gabungan.

