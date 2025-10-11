Kru MV Ashi Bulker Asal China Pendarahan di Perairan Bali, Tim SAR Bergerak

JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 21:06 WIB
Tim SAR gabungan melakukan medical evacuation terhadap seorang kru MV Ashi Bulker asal China bernama Liu Shao Huayang mengalami pendarahan di saluran pencernaan, Sabtu (11/10). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan kembali melakukan medical evacuation terhadap seorang kru MV Ashi Bulker yang mengalami pendarahan di saluran pencernaan, Sabtu (11/10).

Korban berjenis laki-laki diketahui bernama Liu Shao Hua, asal China.

Permintaan evakuasi saat kapal diketahui sedang melintas di Perairan Bali.

“Pada pukul 02.00 WITA, kapten kapal menghubungi pihak agen, PT Bayu Samudra.

Mereka melaporkan ada kru membutuhkan penanganan medis segera,” ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Darmayasa, Sabtu (11/10).

Pada pukul 07.00 WITA, agen kapal menghubungi Basarnas Bali untuk melakukan evakuasi korban yang kesakitan di atas kapal.

Tujuh orang personel tim SAR gabungan segera bergerak dari Pelabuhan Benoa menuju lokasi penjemputan.

Titik pertemuan alias intercept disepakati berada pada koordinat 8°45'45.62"S - 115°14'14.03"E.

Tim SAR gabungan melakukan medical evacuation terhadap seorang kru MV Ashi Bulker asal China yang mengalami pendarahan di saluran pencernaan, Sabtu (11/10).
