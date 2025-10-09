JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Bandung Ini Tertangkap Kurang dari 24 Jam, Aksinya Bobol Mes ABK Berbahaya

Pria Bandung Ini Tertangkap Kurang dari 24 Jam, Aksinya Bobol Mes ABK Berbahaya

Kamis, 09 Oktober 2025 – 20:06 WIB
Pria Bandung Ini Tertangkap Kurang dari 24 Jam, Aksinya Bobol Mes ABK Berbahaya - JPNN.com Bali
Pelaku berinisial RS, 26, asal Bandung, Jawa Barat, berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah membobol mes ABK di Jalan Ikan Tuna, Pedungan, Rabu kemarin (8/10) berkat gerak cepat tim opsnal Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Mes Anak Buah Kapal (ABK) di Jalan Ikan Tuna II No.12A, Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu kemarin (8/10).

Pelaku berinisial RS, 26, asal Bandung, Jawa Barat, berhasil diamankan kurang dari 24 jam pascakejadian berkat gerak cepat tim opsnal Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa.

RS yang diketahui kelahiran 3 Januari 1999 asal Kecamatan Cimaung, Bandung ditangkap di Jalan Pidada VI No. 14, Ubung, Denpasar Utara.

Baca Juga:

Kasus ini diungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/09/X/2025/SPKT/Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa/Polresta Denpasar/Polda Bali, tertanggal 8 Oktober 2025.

Kejadian bermula pada Rabu kemarin (8/10) dini hari sekitar pukul 05.30 WITA.

Korban Wahyu Surya Pratama, 32, asal Lampung, yang menetap di mes ABK kehilangan dua unit telepon genggam miliknya saat tertidur.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, sebelum tidur korban sempat menonton YouTube dan baru menyadari ponselnya hilang saat bangun pagi.

Ponsel yang dilaporkan hilang ke Polsek Benoa adalah merek Redmi 15C warna biru dan Infinix Smart 10 plus warna sleek black.

Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di mes ABK di Jalan Ikan Tuna II No.12A, Pedungan, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Bandung Pria Bandung Mes ABK pencurian kasus pencurian Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa ABK pelabuhan benoa Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  2. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  3. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU