Pria Bandung Ini Tertangkap Kurang dari 24 Jam, Aksinya Bobol Mes ABK Berbahaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Mes Anak Buah Kapal (ABK) di Jalan Ikan Tuna II No.12A, Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu kemarin (8/10).

Pelaku berinisial RS, 26, asal Bandung, Jawa Barat, berhasil diamankan kurang dari 24 jam pascakejadian berkat gerak cepat tim opsnal Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa.

RS yang diketahui kelahiran 3 Januari 1999 asal Kecamatan Cimaung, Bandung ditangkap di Jalan Pidada VI No. 14, Ubung, Denpasar Utara.

Kasus ini diungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/09/X/2025/SPKT/Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa/Polresta Denpasar/Polda Bali, tertanggal 8 Oktober 2025.

Kejadian bermula pada Rabu kemarin (8/10) dini hari sekitar pukul 05.30 WITA.

Korban Wahyu Surya Pratama, 32, asal Lampung, yang menetap di mes ABK kehilangan dua unit telepon genggam miliknya saat tertidur.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, sebelum tidur korban sempat menonton YouTube dan baru menyadari ponselnya hilang saat bangun pagi.

Ponsel yang dilaporkan hilang ke Polsek Benoa adalah merek Redmi 15C warna biru dan Infinix Smart 10 plus warna sleek black.