Licik! Minta Rokok Berujung Aksi Copet, Dua Bandit di Kuta Bali Diciduk Polisi

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:32 WIB
Dua orang bandit yang mencopet turis asing asal Australia di kawasan wisata Kuta berinisial Dus, 43, dan Al, 44. ditangkap tim opsnal Polsek Kuta di Jalan Gunung Salak, Denpasar, Selasa (7/10) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Unit Reskrim Polsek Kuta berhasil menangkap dua bandit yang menyasar wisatawan asing di kawasan wisata internasional Kuta.

Kedua pelaku copet yang diamankan di Jalan Gunung Salak, Denpasar, Selasa (7/10) malam masing-masing berinisial Dus, 43, dan Al, 44.

“Kedua pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik,” ujar Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra, Rabu (8/10).

Menurut Kapolsek Kuta, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang wisatawan asal Australia bernama Damian Troy Rowe, 46.

Korban kehilangan dompet berisi uang tunai senilai sekitar Rp 20 juta saat berada di depan minimarket Circle-K di Jalan Benesari, Kuta, Senin (6/10) dini hari.

“Kedua pelaku berpura-pura meminta rokok kepada korban, kemudian salah satu pelaku mengambil kesempatan untuk mengambil dompet dari saku korban.

Dari hasil penyelidikan dan informasi lapangan, tim berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan tanpa perlawanan,” kata Kompol Agus Riwayanto Diputra.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp 2,6 juta, jaket ojek online, baju kaus hitam, topi cokelat, serta sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut.

