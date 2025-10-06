Pria Muda Asal Tulungagung Tewas Gantung Diri di Tahura Ngurah Rai Kuta Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Kasus gantung diri menggegerkan pengunjung Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Kuta, Badung, Bali, Minggu (5/10) kemarin.

Seorang pria muda berinisial SMN, 21, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri di pohon Tahura Ngurah Rai pukul 06.30 WITA.

Menurut informasi, mayat korban pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang joging di tempat kejadian perkara (TKP).

Pada saat melintas, saksi syok mendapati korban gantung diri di pohon bedada memakai tali nilon warna biru.

Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta.

Polisi segera bergerak ke TKP dan mendapati korban dalam kondisi kaku dengan posisi kaki menyentuh ke tanah, sementara kepala mengarah ke atas.

Di TKP, polisi menemukan sejumlah barang korban, seperti ponsel, sandal dan sepeda motor.

“Berdasar kartu identitas yang kami temukan, korban berasal dari Desa Sembung, Tulungagung, Jawa Timur,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media.