JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Muda Asal Tulungagung Tewas Gantung Diri di Tahura Ngurah Rai Kuta Bali

Pria Muda Asal Tulungagung Tewas Gantung Diri di Tahura Ngurah Rai Kuta Bali

Senin, 06 Oktober 2025 – 19:51 WIB
Pria Muda Asal Tulungagung Tewas Gantung Diri di Tahura Ngurah Rai Kuta Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi mayat pria muda asal Tulungagung, Jawa Timur berinisial SMN, 21, yang ditemukan tewas gantung diri di Tahura Ngurah Rai, Kuta, Bali. Foto: Dokumen JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Kasus gantung diri menggegerkan pengunjung Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Kuta, Badung, Bali, Minggu (5/10) kemarin.

Seorang pria muda berinisial SMN, 21, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri di pohon Tahura Ngurah Rai pukul 06.30 WITA.

Menurut informasi, mayat korban pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang joging di tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Pada saat melintas, saksi syok mendapati korban gantung diri di pohon bedada memakai tali nilon warna biru.

Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta.

Polisi segera bergerak ke TKP dan mendapati korban dalam kondisi kaku dengan posisi kaki menyentuh ke tanah, sementara kepala mengarah ke atas.

Baca Juga:

Di TKP, polisi menemukan sejumlah barang korban, seperti ponsel, sandal dan sepeda motor.

“Berdasar kartu identitas yang kami temukan, korban berasal dari Desa Sembung, Tulungagung, Jawa Timur,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media.

Seorang pria muda berinisial SMN, 21, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri di pohon Tahura Ngurah Rai pukul 06.30 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria muda Pria Muda Tulungagung tewas gantung diri Tahura Ngurah Rai polresta denpasar polsek kuta Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  2. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

  3. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU