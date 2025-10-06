5 Fakta ART Nekat Kubur Bayi di Halaman Rumah Majikan, Bikin Bergidik

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 19:12 WIB
Ilustrasi aparat kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kuburan bayi di halaman rumah warga Desa Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Aksi nekat seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial R, 21, mengubur bayi yang baru dilahirkan di halaman rumah majikan, Sabtu (4/10) lalu di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Gianyar, bikin heboh masyarakat Bali.

R nekat mengubur bayi yang baru dilahirkan bersama sang kekasih berinisial GAA, 22.

Keduanya diketahui berasal dari Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keduanya telah diamankan Polres Gianyar dan dimintai keterangan, tetapi R sementara masih menjalani perawatan di RS Sanjiwani.

Penyidik sementara baru memeriksa GAA. Berikut fakta yang terkuak setelah aksi menghebohkan tersebut dibongkar polisi.

1. Ibu si Bayi Baru Bekerja

Ibu si bayi berinisial R ternyata baru bekerja di tempat kejadian perkara sejak lima bulan lalu.

Fakta itu diungkap perwakilan keluarga majikan yang mengontrak rumah tersebut, Gusti Sudiartika yang menjelaskan bahwa R sudah bekerja sebagai pengasuh anak kakaknya sejak lima bulan lalu.

 

2. Ibu si Bayi Tertutup

Gusti Sudiartika mengatakan si ibu bayi berinisial R tidak memberi tahu dalam kondisi mengandung.

Aksi nekat seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial R, 21, mengubur bayi yang baru dilahirkan di halaman rumah majikan, Sabtu (4/10) lalu bikin heboh
