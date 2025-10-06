Heboh Asisten Rumah Tangga Kubur Bayi di Halaman Rumah Majikan, Pelaku Diciduk

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 18:52 WIB
Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian penguburan bayi di Desa Batubulan Kangin, Gianyar, Bali, Senin (6/10). Foto: ANTARA/Dokumentasi Pribadi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Masyarakat Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, heboh.

Seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial R, 21, melahirkan bayi di dalam toilet rumah sang majikan pada Sabtu (4/10) lalu.

Proses persalinan R dibantu sang pacar berinisial GAA, 22.

Keduanya diketahui berasal dari Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

R melahirkan bayi saat sang majikan pulang kampung ke Karangasem, sejak Jumat (3/10) lalu.

Bayi itu lahir ke dunia dalam kondisi telah meninggal dunia.

Dalam kondisi panik, GAA akhirnya mengubur bayinya di halaman rumah majikan.

Seusai mengubur sang bayi, GAA membawa R ke salah satu rumah sakit di Gianyar.

