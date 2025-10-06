Heboh Asisten Rumah Tangga Kubur Bayi di Halaman Rumah Majikan, Pelaku Diciduk
bali.jpnn.com, GIANYAR - Masyarakat Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, heboh.
Seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial R, 21, melahirkan bayi di dalam toilet rumah sang majikan pada Sabtu (4/10) lalu.
Proses persalinan R dibantu sang pacar berinisial GAA, 22.
Keduanya diketahui berasal dari Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
R melahirkan bayi saat sang majikan pulang kampung ke Karangasem, sejak Jumat (3/10) lalu.
Bayi itu lahir ke dunia dalam kondisi telah meninggal dunia.
Dalam kondisi panik, GAA akhirnya mengubur bayinya di halaman rumah majikan.
Seusai mengubur sang bayi, GAA membawa R ke salah satu rumah sakit di Gianyar.
