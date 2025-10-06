Ngeri, Ledakan Korek Gas Sambar Pertalite, Dua Ruko di Denpasar Ludes Terbakar

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:18 WIB
Api melahap dua ruko di Jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Minggu (5/10) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Minggu (5/10) kemarin.

Dua ruko yang digunakan oleh korban berinisial AA, 39 dan RB, 39, untuk jualan sembako dan showroom vespa klasik ludes terbakar.

Korban AA tidak hanya merugi lantaran barang dagangan sembako terbakar, tetapi juga kehilangan dua sepeda motor dan surat-surat berharga.

Korban RB rugi lebih besar lantaran tiga unit vespa klasik, kulkas, sofa, kipas angin, kompresor, mesin cuci motor, pompa air dan spare part vespa ludes terbakar.

“Musibah kebakaran ini nihil korban, tetapi kedua korban rugi ratusan juta,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kemarin.

Menurut saksi penjaga warung sembako berinisial D, 22, kebakaran bermula ketika ada seorang pelanggan meminjam korek gas untuk membakar rokok kemarin pukul 09.20 WITA.

Setelah selesai, pelanggan itu mengembalikan korek gas itu kepada D, lalu menaruhnya di lantai depan warung.

Saksi pun melanjutkan pekerjaan menuangkan BBM jenis Pertalite ke dalam botol.

