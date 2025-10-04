Turis China Kehilangan Tas di Kapal, Kejadian Berikutnya tak Terduga

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Nasib apes menimpa seorang turis asal China, Li Wen, 30.

Korban yang baru berwisata ke Gunung Bromo kehilangan tas saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Kamis (2/10) sore.

Menurut Kasatreskrim Polres Jembrana AKP I Made Suarta Wijaya, tas Li Wen yang berprofesi sebagai pedagang di Chongqing itu berisi kamera seharga Rp 31 juta, uang Rp4 juta serta dokumen penting seperti paspor.

"Warga Cina ini merupakan wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo dan hendak ke Bali," kata AKP I Made Suarta Wijaya, Jumat kemarin (3/10).

Perwira pertama Polri ini mengatakan jajaran Polres Jembrana melakukan penyelidikan termasuk memeriksa CCTV dan daftar penumpang kapal.

Hasilnya, polisi menemukan orang yang diduga membawa tas tersebut.

"Kami tidak kesulitan mengambil tas itu, karena orang yang menemukan juga kooperatif," ujar AKP I Made Suarta Wijaya dilansir dari Antara.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengatakan, dari keterangan yang menemukan tas tersebut, yang bersangkutan sengaja membawanya sampai bertemu langsung dengan pemilik untuk menyerahkan sendiri.