Pengemudi Ojol di Bali Ditemukan Meninggal Mendadak, Sempat Alami Stroke Ringan

Jumat, 03 Oktober 2025 – 22:10 WIB
Pengemudi Ojol di Bali Ditemukan Meninggal Mendadak, Sempat Alami Stroke Ringan
Ilustrasi aparat kepolisian melakukan olah TKP di lokasi meninggalnya pengemudi ojol Ferlianto di Jalan Sadewa, Banjar Perempatan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Jumat (3/10). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang pengemudi ojek online, Ferlianto (44), ditemukan meninggal dunia mendadak di Jalan Sadewa, Banjar Perempatan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Jumat (3/10).

Kematian Ferlianto yang berdomisili di Denpasar, ini diduga kuat akibat serangan jantung.

Hal tersebut diperkuat pihak keluarga yang mengungkap bahwa almarhum memiliki riwayat penyakit bawaan berupa stroke ringan sebelumnya.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 13.24 WITA, tepatnya di depan Toko Boga Sosis.

Ferlianto, yang saat itu masih mengenakan jaket layanan ojek online, tiba-tiba terlihat lemas dan terjatuh dari kursi tempatnya duduk.

Saksi mata, Kadek Putra Setiawan, yang sedang duduk di depan indekos, melihat pria berjaket ojek online tersebut tampak membungkuk sebelum akhirnya ambruk.

"Saya langsung menghampiri, lalu minta bantuan pengendara lain," ujar Kadek Setiawan kepada aparat kepolisian.

Rekannya yang ada di lapangan, Badrus Salam, turut membantu menolong Ferlianto.

Seorang pengemudi ojek online, Ferlianto (44), ditemukan meninggal dunia mendadak di Jalan Sadewa, Banjar Perempatan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung
