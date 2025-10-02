Anggota Polsek Baturiti Tabanan Jambret Mak-mak di Buleleng, Korban Terluka

JPNN.com

Kamis, 02 Oktober 2025 – 06:21 WIB
Ilustrasi aksi jambret yang dilakukan oknum anggota Polsek Baturiti, Tabanan, terhadap seorang mak-mak di Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, kemarin. Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, BULELENG - Oknum anggota Polsek Baturiti, Tabanan berinisial IWS, 51, tertangkap warga saat melakukan aksi jambret terhadap seorang mak-mak di Desa Pancasari, Sukadasa, Buleleng.

Aksi tak terpuji itu terjadi di Jalan Banjar Giri Loka, Dinas Lalang Linggah, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, Selasa (30/9) sekitar pukul 13.00 WITA.

Bintara senior Polri ini nekat menjambret kalung emas seorang warga setempat bernama Ni Kadek Suartini, 50.

“Iya, pelaku merupakan anggota Polri aktif yang berdinas di Polsek Baturiti, Polres Tabanan,” ujar Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz dilansir dari Antara.

Menurut Iptu Yohana, insiden bermula ketika pelaku melihat korban sedang menggunakan kalung emas di lehernya.

Terduga pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara memaksa mengambil kalung emas tersebut lalu memukul korban menggunakan tongkat berwarna hitam.

Karena korban berteriak minta tolong, pelaku panik dan kabur membawa kalung emas tersebut mengendarai sepeda motor miliknya.

Pelaku yang kabur ke arah selatan segera dikejar warga.

