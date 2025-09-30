JPNN.com

Selasa, 30 September 2025 – 19:31 WIB
Bule Selandia Baru Bikin Onar di Ubud Bali, Mabuk & Tolak Bayar Makanan
Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menahan seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru berinisial AJM yang membuat onar di salah satu restoran di kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (30/9). ANTARA/HO-Imigrasi Denpasar

bali.jpnn.com, UBUD - Warga negara asing (WNA) kembali bikin ulah saat berlibur di Bali.

Seorang bule Selandia Baru berinisial AJM dilaporkan membuat onar di salah satu restoran di kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali.

AJM diamankan petugas Imigrasi Denpasar yang saat kejadian sedang melakukan patroli keimigrasian, menerima informasi dari Polsek Ubud.

“Bule berusia 50 tahun itu dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di salah satu restoran,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Khusus Denpasar R. Haryo Sakti, Selasa (30/9).

Berdasarkan keterangan pengelola restoran, AJM tidak membayar biaya makanan dan minuman.

Sebelum membuat onar, AJM sempat meninggalkan restoran.

Namun, AJM kembali ke restoran dan melakukan keributan di salah satu kawasan wisata populer di Bali itu.

“Tim kemudian melakukan penahanan terhadap orang asing itu,” kata R. Haryo Sakti.

