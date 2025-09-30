JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pengoplos LPG 3 Kg di Subagan Raup Keuntungan Rp 100 Juta, Terancam 6 Tahun Penjara

Pengoplos LPG 3 Kg di Subagan Raup Keuntungan Rp 100 Juta, Terancam 6 Tahun Penjara

Selasa, 30 September 2025 – 15:17 WIB
Pengoplos LPG 3 Kg di Subagan Raup Keuntungan Rp 100 Juta, Terancam 6 Tahun Penjara - JPNN.com Bali
Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Teguh Widodo membeber penangkapan seorang perempuan asal Subagan, Karangasem, berinisial BE dalam kasus pengoplosan LPG 3 Kg, Rabu (24/9) lalu di Mapolda Bali, Selasa (30/9). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Ditreskrimum Polda Bali masih menyelidiki kasus pengoplosan LPG 3 Kg yang melibatkan seorang perempuan berinisial BE, 48, asal Subagan, Karangasem.

Berdasar penyelidikan sementara, tersangka BE telah beroperasi cukup lama dan meraup keuntungan sangat fantastis.

“Tersangka BE telah beroperasi sejak Mei 2025.

Baca Juga:

Dalam sebulan, tersangka bisa meraup keuntungan Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per bulan,” ujar Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Teguh Widodo, Selasa (30/9).

Keuntungan yang diperoleh tersangka cukup besar mengingat LPG hasil oplosan tidak hanya di jual ke warung, tetapi juga sejumlah vila yang ada di kawasan wisata Amed, Abang, Karangasem.

LPG 12 kg hasil oplosan itu di jual di sejumlah warung di Kota Karangasem dengan harga Rp 180 per tabung.

Baca Juga:

Keuntungan yang diperoleh tersangka bisa mencapai Rp 80 ribu per tabung.

Untuk LPG 50 kg dijual tersangka ke sejumlah vila di Amed, Abang, Karangasem dengan harga Rp 700 ribu per tabung.

Penyidik Ditreskrimum Polda Bali masih menyelidiki kasus pengoplosan LPG 3 Kg yang melibatkan seorang perempuan berinisial BE, 48, asal Subagan, Karangasem.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pengoplosan LPG 3 Kg Subagan perempuan karangasem Perempuan Subagan polda bali Bali UU Migas

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono

  2. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  3. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU