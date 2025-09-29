Rumah di Jalan Gunung Andakasa Denpasar Ludes Terbakar, Fakta Miris Terungkap

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda rumah di Jalan Gunung Andakasa Gang Kamboja No. 21B, Banjar Penamparan, Kelurahan Padangsambian, Denpasar, Senin (29/9) pagi pukul 08.30 WITA.

Bangunan rumah tempat tinggal milik Dewa Nyoman Arjana, 67, warga Manggis, Karangasem, ini ludes tanpa sisa.

Selain bangunan rumah, dua unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox dan Suzuki A100 serta satu unit sepeda gayung jadi arang.

Api juga merembet pada bagian plafon belakang rumah tinggal milik Made S, 54, tetangga korban Dewa Nyoman Arjana.

“Berdasar penyelidikan sementara, pemicu kebakaran karena korban memasak di tungku menggunakan kayu bakar, lalu ditinggal untuk melakukan aktivitas lain,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi, Senin (29/9).

Menurut saksi IDGW, 16, cucu korban, awalnya dia sedang mebanten di pekarangan rumah sekitar pukul 08.30 WITA.

Pada saat hendak mebanten di dekat sungai, tepat di belakang rumah, saksi melihat asap dari arah dapur belakang.

Saksi lalu mengecek ke dapur belakang dan melihat api mulai berkobar.