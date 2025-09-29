Pelaku Curanmor di Kuta Didor Polisi, Aksi Kejinya Terbongkar

bali.jpnn.com, KUTA - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kuta memberikan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan seorang pencuri kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Badung.

Polisi terpaksa melepaskan timah panas untuk melumpuhkan pelaku curanmor berinisial KAA, 25, setelah nekat melawan saat diamankan petugas, Minggu (28/9).

“Pelaku kami amankan Minggu (28/9) kemarin setelah anggota menemukan sepeda motor hasil curian di kawasan Kuta,” ujar Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra, Senin (29/9).

Petugas pun melakukan pemantauan sebelum menangkap pelaku KAA.

Tak lama kemudian pelaku datang menghampiri motor tersebut.

Pada saat pelaku mengambil motor, polisi langsung bergerak dan menangkap KAA.

Namun, dalam proses pengembangan kasus, pelaku tidak kooperatif dan bahkan berusaha melawan petugas hingga membahayakan keselamatan anggota di lapangan.

“Oleh karena itu, kami terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Kompol Agus Riwayanto Diputra.