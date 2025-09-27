Viral Pelajar SMK di Nusa Dua Aniaya Adik Kelas, Polisi Bali Turun Tangan

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Kasus penganiayaan di kalangan pelajar kembali pecah di Bali.

Dalam video yang beredar, AW, pelajar kelas XII SMK di Jalan Bypass Ngurah Rai, Benoa, Kuta Selatan, menganiaya adik kelasnya, MFU, yang baru duduk di kelas X.

Pelaku berulang kali menganiaya korban pada Jumat (26/9) kemarin pukul 11.30 WITA, tetapi baru dilaporkan ke Polsek Kuta Selatan, Sabtu (27/9).

Insiden penganiayaan ini berlangsung di lahan kosong belakang SMK Pariwisata Nusa Dua, Badung, Bali.

“Anggota kami telah turun ke lokasi Sabtu pagi tadi untuk melakukan pendalaman terkait berita viral di media sosial.

Anggota masih berusaha memastikan aksi penganiayaan terhadap pelajar SMK di Nusa Dua,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi.

Berdasar video yang viral di media sosial, tampak sekelompok siswa bergerombol di lahan kosong di tempat kejadian perkara (TKP).

Pada saat kejadian, korban pemukulan adalah seorang laki-laki menggunakan seragam olahraga berwarna biru, training biru dongker dan membawa tas ransel.