Bule Inggris Terseret Arus Pantai Legian Bali Ditemukan Tewas, Dievakuasi Jetski

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja keras tim SAR gabungan menemukan warga negara asing (WNA) asal Inggris Harrison Edward Nada Kontounas, 23, akhirnya membuahkan hasil.

Tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian kemarin (26/9) berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah korban ditemukan pada koordinat 08°42'04.58"S - 115°8'56.11"T, tepatnya berjarak 1 Nm arah barat laut dari lokasi kejadian.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, pada pencarian kemarin, tim SAR gabungan menggerakkan satu unit rubber boat dan dua unit jetski menyisiri perairan Pantai Kelan hingga di seputaran lokasi kejadian.

SRU darat menyisir di lokasi kejadian di sepanjang bibir pantai menuju arah utara.

Pukul 11.20 WITA, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan jetski di perairan Pantai Legian, tetapi tak memberikan hasil.

Begitu pula SRU laut yang melakukan penyisiran dari Kelan, tidak menemukan titik terang.

Setelah istirahat, pencarian sorti berikutnya berlanjut dan tubuh korban ditemukan mengapung pada pukul 12.30 WITA.