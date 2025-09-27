JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bule Inggris Terseret Arus Pantai Legian Bali Ditemukan Tewas, Dievakuasi Jetski

Bule Inggris Terseret Arus Pantai Legian Bali Ditemukan Tewas, Dievakuasi Jetski

Sabtu, 27 September 2025 – 07:14 WIB
Bule Inggris Terseret Arus Pantai Legian Bali Ditemukan Tewas, Dievakuasi Jetski - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah bule Inggris Harrison Edward Nada Kontounas dengan jetski milik Balawista Pantai Legian, kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja keras tim SAR gabungan menemukan warga negara asing (WNA) asal Inggris Harrison Edward Nada Kontounas, 23, akhirnya membuahkan hasil.

Tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian kemarin (26/9) berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah korban ditemukan pada koordinat 08°42'04.58"S - 115°8'56.11"T, tepatnya berjarak 1 Nm arah barat laut dari lokasi kejadian.

Baca Juga:

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, pada pencarian kemarin, tim SAR gabungan menggerakkan satu unit rubber boat dan dua unit jetski menyisiri perairan Pantai Kelan hingga di seputaran lokasi kejadian.

SRU darat menyisir di lokasi kejadian di sepanjang bibir pantai menuju arah utara.

Pukul 11.20 WITA, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan jetski di perairan Pantai Legian, tetapi tak memberikan hasil.

Baca Juga:

Begitu pula SRU laut yang melakukan penyisiran dari Kelan, tidak menemukan titik terang.

Setelah istirahat, pencarian sorti berikutnya berlanjut dan tubuh korban ditemukan mengapung pada pukul 12.30 WITA.

Tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian kemarin (26/9) berhasil menemukan bule Inggris Harrison Edward Nada Kontounas dalam kondisi meninggal dunia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Inggris bule inggris pantai legian tewas basarnas bali Jetski Tim SAR Gabungan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  2. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

  3. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU