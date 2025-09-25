JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Ungkap Peredaran Obat-obatan Tanpa Izin, Nilainya Fantastis

Polda Bali Ungkap Peredaran Obat-obatan Tanpa Izin, Nilainya Fantastis

Kamis, 25 September 2025 – 22:17 WIB
Polda Bali Ungkap Peredaran Obat-obatan Tanpa Izin, Nilainya Fantastis - JPNN.com Bali
Ditnarkoba Polda Bali berhasil mengungkap peredaran obat-obatan tidak berizin dengan nilai fantastis kurang lebih Rp 1.95 miliar, Kamis (25/9). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ditnarkoba Polda Bali berhasil mengungkap peredaran obat-obatan tidak berizin dengan nilai fantastis kurang lebih Rp 1.95 miliar, Kamis (25/9).

Dari tiga tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Nakula, Kuta; Jalan Lebak Bene, Legian, Kuta dan Jalan Pandawa I, Legian, Kuta, tim Diresnarkoba Polda Bali berhasil mengamankan dua orang tersangka pada 14 September 2025 lalu.

Keduanya, yakni AR, 41, asal Lombok Tengah, NTB dan S, 46, asal Bangkalan Jawa Timur.

Baca Juga:

“Dari kedua tersangka Tim Resnarkoba Polda Bali mengamankan barang bukti berbagai jenis obat tidak berizin jenis psikotropika dan berbagai obat keras,” ujar Direktur Resnarkoba Polda Bali Kombes Radiant, Kamis (25/9).

Beberapa barang bukti di antaranya metilfenidat, diazepam, alprazolam, sex drop, Viagra, cialis, dolgesik tramadol, kamagra oral jelly dan masih banyak lagi jenisnya.

“Jumlah keseluruhan mencapai 65.028 tablet dengan nilai hampir Rp 2 miliar,” kata Kombes Radiant.

Baca Juga:

Menurut keterangan kedua tersangka, barang haram tersebut didapatkan melalui seseorang berinisial I, D, R dan E melalui online.

“Modus operandi kedua tersangka sengaja menjual dan mengedarkan obat keras berlogo (K) tanpa resep dokter dan obat-obatan yang mengandung psikotropika dengan sasaran masyarakat untuk mendapatkan keuntungan,” ucapnya.

Ditnarkoba Polda Bali berhasil mengungkap peredaran obat-obatan tidak berizin dengan nilai fantastis kurang lebih Rp 1.95 miliar, Kamis (25/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Peredaran Obat-obatan psikotropika Bali obat keras

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

  2. Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya

  3. Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU