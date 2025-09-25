JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Update Organ Jantung Bule Australia Hilang di Bali! RSUP Prof Ngoerah Buka Data

Update Organ Jantung Bule Australia Hilang di Bali! RSUP Prof Ngoerah Buka Data

Kamis, 25 September 2025 – 09:17 WIB
Update Organ Jantung Bule Australia Hilang di Bali! RSUP Prof Ngoerah Buka Data - JPNN.com Bali
Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Ngoerah Denpasar dr. I Made Darmajaya bersama tim memberikan keterangan kepada wartawan terkait autopsi jenazah WNA Australia Byron James Dumschat di Denpasar, Bali, Rabu (24/9). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - RSUP Prof Ngoerah kembali buka suara terkait informasi pencurian terhadap organ jantung dari seorang warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Byron James Dumschat alias Byron Haddow.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Ngoerah Denpasar dokter I Made Darmajaya memastikan isu yang terlanjur beredar di media sosial maupun mainstream di Bali, itu tidak benar.

“Isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan autopsi Byron James Dumschat," kata dokter I Made Darmajaya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Versi dokter Made Darmajaya, autopsi terhadap jasad WNA Australia tersebut dilaksanakan pada 4 Juni 2025 adalah otopsi forensik (otopsi medikolegal) atas permintaan resmi dari penyidik Polsek Kuta Utara, Polres Badung, Bali.

Menurutnya, secara teknis, autopsi dilakukan sesuai dengan SOP dan sudah menjadi prosedur tetap untuk mengambil organ utuh dan/atau sampel organ/jaringan, serta cairan tubuh.

Hal ini untuk pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan mikroskopis jaringan (patologi anatomi), serta analisis toksikologi bila ada indikasi.

Baca Juga:

Organ/sampel organ/sampel jaringan/cairan tubuh apa saja yang diambil untuk pemeriksaan penunjang juga tercatat seluruhnya dalam laporan autopsi atau pun Visum et Repertum.

"Pada kasus tertentu, jantung perlu diambil secara utuh karena menentukan tempat dimana kelainan di jantung ditemukan tidaklah mudah," ujar dokter I Made Darmajaya.

RSUP Prof Ngoerah kembali buka suara terkait informasi pencurian terhadap organ jantung seorang bule Australia bernama Byron James Dumschat alias Byron Haddow.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Australia bule australia RSUP Prof Ngoerah jantung Organ Jantung Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU