Update Organ Jantung Bule Australia Hilang di Bali! RSUP Prof Ngoerah Buka Data

bali.jpnn.com, DENPASAR - RSUP Prof Ngoerah kembali buka suara terkait informasi pencurian terhadap organ jantung dari seorang warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Byron James Dumschat alias Byron Haddow.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Ngoerah Denpasar dokter I Made Darmajaya memastikan isu yang terlanjur beredar di media sosial maupun mainstream di Bali, itu tidak benar.

“Isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan autopsi Byron James Dumschat," kata dokter I Made Darmajaya dilansir dari Antara.

Versi dokter Made Darmajaya, autopsi terhadap jasad WNA Australia tersebut dilaksanakan pada 4 Juni 2025 adalah otopsi forensik (otopsi medikolegal) atas permintaan resmi dari penyidik Polsek Kuta Utara, Polres Badung, Bali.

Menurutnya, secara teknis, autopsi dilakukan sesuai dengan SOP dan sudah menjadi prosedur tetap untuk mengambil organ utuh dan/atau sampel organ/jaringan, serta cairan tubuh.

Hal ini untuk pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan mikroskopis jaringan (patologi anatomi), serta analisis toksikologi bila ada indikasi.

Organ/sampel organ/sampel jaringan/cairan tubuh apa saja yang diambil untuk pemeriksaan penunjang juga tercatat seluruhnya dalam laporan autopsi atau pun Visum et Repertum.

"Pada kasus tertentu, jantung perlu diambil secara utuh karena menentukan tempat dimana kelainan di jantung ditemukan tidaklah mudah," ujar dokter I Made Darmajaya.