Bule Inggris Tenggelam di Pantai Legian Bali, Evakuasi Terkendala Angin Kencang

bali.jpnn.com, LEGIAN - Seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris terseret arus saat berenang di Pantai Legian, Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/9) sore kemarin.

Korban diketahui bernama Harrison Edward Nada Kontounas, 23.

Korban hilang setelah dihantam gelombang tinggi dan terseret arus lalu tenggelam di Pantai Legian.

Menurut informasi, sebelum hilang ditelan ombak, korban bersama dua orang lainnya nekat berenang di sekitar bendera merah.

Petugas Balawista Pantai Legian sempat memberi peringatan agar korban keluar dari laut, tetapi nasib nahas datang lebih cepat.

"Kami menerima laporan pada pukul 18.40 WITA ada WNA yang tenggelam dari petugas Balawista Kuta,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Rabu (24/9) malam.

Kemarin malam Basarnas Bali segera memberangkatkan lima personel ke lokasi.

Pencarian malam itu dilakukan dengan menyisir sepanjang bibir pantai dan tidak memungkinkan menurunkan Alut SAR untuk penyisiran di perairan.