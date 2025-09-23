Polisi Denpasar Bongkar Kasus Narkoba dengan BB Besar, Silakan Cek!

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 18:42 WIB
Kasatnarkoba Polresta Denpasar Kompol M. Akbar Ekaputra Samosir membongkar penangkapan 26 tersangka kasus narkoba pada periode 1 - 31 Agustus 2025 di Mapolresta Denpasar, Selasa (23/9). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar berhasil membongkar 23 kasus narkoba pada periode 1 – 31 Agustus 2025.

Dari 23 kasus, aparat kepolisian mengamankan 26 orang pelaku yang kini statusnya resmi menjadi tersangka.

25 di antaranya adalah laki-laki dan satu lagi perempuan.

Dari 26 orang tersangka, 23 di antaranya adalah pengedar, sementara tiga lainnya pemakai narkoba.

Dari tangan tersangka berhasil diamankan 287,74 gram sabu-sabu, 3,69 gram ganja dan 648 butir ekstasi seberat 262,3 gram.

Yang mengejutkan, dari 26 tersangka, enam di antaranya adalah residivis untuk kasus yang sama.

Dari 23 kasus narkoba yang berhasil diungkap, beberapa di antaranya tergolong kasus dengan barang bukti (BB) yang cukup besar.

Semisal penangkapan I Nyoman Tirta Satriyawan alias TS yang diamankan dari tempat indekosnya di Jalan Gunung Talang I Nomor 20, Denpasar.

