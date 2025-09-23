JPNN.com

Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United

Selasa, 23 September 2025 – 09:51 WIB
Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United - JPNN.com Bali
Manajemen PSIM Yogyakarta turut berduka cita atas meninggalnya dua orang suporter menjelang laga kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) lalu. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyebab kematian dua orang suporter PSIM Yogyakarta yang tewas sebelum laga pekan keenam Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam mulai sedikit terungkap.

Dua orang suporter PSIM Yogyakarta diketahui meninggal menjelang laga di dua tempat berbeda di Bali.

Korban pertama bernama Diazkarta Asa Ginentur alias DAG.



Pria 27 tahun itu dilaporkan tewas setelah terjatuh dari balkon lantai empat sebuah hotel di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta Sabtu (20/9) pukul 15.40 WITA, beberapa jam sebelum laga.

Korban tewas seketika di lantai dasar hotel.

Setelah tim Inafis Polresta Denpasar dan Polsek Kuta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah sebelum dipulangkan ke Yogyakarta.



Temuan polisi berdasar keterangan saksi dan alat bukti, ada dugaan korban korban dalam pengaruh minuman keras (miras) sebelum tewas terjatuh dari balkon lantai empat hotel.

“Ada dugaan korban dalam pengaruh minuman keras,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi kepada awak media.

Penyebab kematian suporter PSIM Yogyakarta yang tewas sebelum laga kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam mulai terungkap.
