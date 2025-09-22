Mahasiswi NTT Tewas Gantung Diri di Bali, Pesannya Menyentuh Sebelum Meninggal

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 07:37 WIB
Ilustrasi mahasiswi NTT gantung diri di Denpasar, Bali. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penghuni kamar indekos di Jalan Antasura, Peguyangan Kangin, Denpasar, Bali, Minggu (21/9) dini hari heboh.

Seorang mahasiswi berinisial JLL, 21, asal Dusun Kalumbang, Desa Wanga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan tewas gantung diri di pintu kamar indekos.

Belum diketahui penyebab perempuan muda ini nekat mengakhiri hidup.

Namun, dugaan sementara karena masalah percintaan.

Dugaan tersebut mencuat dengan ditemukannya secarik surat berisi pesan penting kepada keluarganya di kampung halaman.

“Terima kasih untuk kalian semua. Maaf belum bisa menjadi anak, cucu, adik, keponakan, sepupu yang baik untuk semuanya,” tulis korban dalam secarik kertas yang ditemukan polisi di kamar indekos JLL.

Kematian korban terungkap ketika saksi JD, 20, dihubungi pacar korban berinisial R, Minggu (21/9) dini hari.

R minta JD datang ke tempat kejadian perkara (TKP) lantaran korban tak bisa dihubungi.

