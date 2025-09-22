Turut Berduka, 2 Suporter PSIM Yogyakarta Tewas Sebelum Laga Kontra Bali United

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 06:27 WIB
Ilustrasi aparat kepolisian dari Polsek Kuta melakukan olah TKP di hotel tempat suporter PSIM Yogyakarta tewas terjatuh dari balkon lantai 4 hotel di Legian, Kuta. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Di balik kemenangan PSIM Yogyakarta kontra tuan rumah Bali United pada laga pekan keenam Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam lalu menyisakan duka.

Seorang oknum suporter Laskar Mataram berinisial Diazkarta Asa Ginentur alias DAG, dilaporkan tewas setelah terjatuh dari balkon lantai empat sebuah hotel di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta Sabtu (20/9) lalu.

Korban berusia 27 tahun itu tewas seketika di lantai dasar hotel.

Insiden itu terjadi sebelum korban dan teman-temannya berangkat ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, untuk menyaksikan laga tersebut.

Menurut informasi, peristiwa duka itu bermula ketika korban dan teman-temannya menginap di hotel tersebut bersiap menonton pertandingan tim pujaan.

Korban lalu bertanya kepada temannya di mana bendera tim dan dijawab ada, aman.

Namun, korban ingin mengambil bendera itu meski sudah dicegah temannya.

Korban DAG pun nekat turun ke bawah. Apes, korban justru terpeleset dan terjun bebas ke lantai dasar hotel.

Seorang oknum suporter Laskar Mataram berinisial DAG, dilaporkan tewas setelah terjatuh dari balkon lantai empat sebuah hotel di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta
