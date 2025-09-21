2 Pendaki Muda Tersesat & Cedera Kaki di Gunung Abang Bangli, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, BANGLI - Dua orang pendaki dikabarkan tersesat di Gunung Abang, Bangli pada ketinggian 1.534 Mdpl.

Diketahui identitas keduanya atas nama Candra (17) dan Diah (17) asal Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Mereka melakukan pendakian di Gunung Abang, Bangli, sejak Sabtu (21/9/2025) sekitar pukul 10.00 WITA.

Namun, ketika mendekati puncak gunung, kedua pendaki tersesat, satu di antaranya mengalami cedera dan membutuhkan bantuan evakuasi.

Korban yang panik segera menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan evakuasi.

"Petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada Sabtu (20/9) malam pukul 20.30 WITA dari Wayan Sutapa," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (21/9).

Sabtu malam tim Rescue Pos SAR Karangasem dengan lima orang personil bergerak menuju lokasi kejadian dengan menggunakan Rapid Deployment Land SAR unit.

Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan beserta pemandu lokal menemukan korban pada pukul 22.50 WITA di ketinggian 1750 Mdpl dalam keadaan selamat.