Tarif Kelas Retreat Seksual Cewek Amerika Ratusan Juta, Pesertanya Mayoritas WNA

Sabtu, 20 September 2025 – 08:41 WIB
Seorang cewek bule asal Amerika Serikat berinisial JRG, 44, dideportasi melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Kamis (18/9) sore pukul 16.30 WITA dengan pengawalan ketat aparat Imigrasi Ngurah Rai. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Langkah tegas Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial JRG, 44, membuka fakta baru.

Cewek Amerika Serikat itu dideportasi karena membuka kelas retreat seksual di sebuah vila di Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

“JRG terbukti membuka kelas seksual bertajuk Intimacy Mastery Retreat pada rentang 4 - 8 September 2025 di salah satu vila di Seminyak,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko.

Berdasar pemeriksaan Tim Inteldakim Imigrasi Ngurah Rai, kelas retreat seksual itu tidak gratis.

JRG yang masuk Bali menggunakan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) pada 4 September 2025 itu menerapkan tarif yang cukup mahal.

Tarifnya berkisar USD 6.997 atau sekitar Rp 116,5 juta.

Meski tarifnya selangit, kelas retreat seksual itu berhasil menarik WNA yang berlibur ke Bali.

Temuan Tim Inteldakim, ada enam peserta WNA dari berbagai negara yang mengikuti kelas itu.

